Deniz ve plaj yasağı kalktı! Sağlık Bakanlığı yeni plaj ve deniz kurallarını tek tek açıkladı
Deniz ve plaj yasağı bitti! İnsanlar denize koştu... Sağlık Bakanlığı plajlarda uygulanacak yeni kuralları açıkladı; yüzerken en az 1 metre sosyal mesafe kuralına uyulacak!
1 Haziran itibariyle deniz ve plaj yasağı kalktı Antalya'da sabahın ilk ışıklarıyla insanlar denize girmeye başladı. Bu arada Sağlık Bakanlığı plajlarda uygulanacak yeni kuralları açıkladı; yüzerken en az 1 metre sosyal mesafe kuralına uyulacak!
Sağlık Bakanlığı 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelleyerek, yeni başlıklar ekledi. Buna göre, plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulması, şezlonglar arası mesafenin ise en az 1,5 metre olması gerektiği belirtildi. Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'minibüslerde alınması gereken önlemler' başlığı 'minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ile ilgili alınması gereken önlemler' olarak içeriğiyle birlikte revize edildi.
Rehbere, 'spor salonları ve spor merkezleri', 'kahve-kıraathaneler', 'karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu yolcu taşımacılığı', 'site havuzları', 'plaj ve yüzme alanları' ve 'kütüphanelerde alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.