Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in son hali sosyal medyanın gündemine düştü...

Geçtiğimiz yıl Zalim İstanbul dizisinde ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğeniliyor.