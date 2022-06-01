Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in son hali sosyal medyanın gündemine düştü...
2007 yılında birlikte yaşamaya başlayan ünlü televizyoncu Reha Muhtar ile güzel oyuncu Deniz Uğur'un, 2009 yılında dünyaya gelen ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in son hali görenleri çok şaşırttı. İkizler 13 yaşına geldi. İşte son halleri...
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar ile güzel oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamıştı. 2009 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz isimlerini vermişlerdi.
Geçtiğimiz yıl Zalim İstanbul dizisinde ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğeniliyor.
Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şaşırtıyor. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz…
Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 13 yaşında.
Güzel oyuncu Uğur, ikizlerini de sık sık paylaştığı sosyal medyayı aktif kullanıyor.