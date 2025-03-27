Deniz Uğur Gülener'den ChatGPT'li tepki: 'Devlet yanlısıyım'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'nin düzenlediği eylemlere Deniz Uğur Gülener'den ChatGPT'li tepki geldi. Gülener, "devlet yanlısı" olduğunu belirterek yapay zeka aracına sorduğu soruları paylaştı.
İşte Deniz Uğur Gülener'in Chatgbt'ye sorduğu sorular ve aldığı cevaplar;
Deniz Uğur Gülener: İyi günler dilerim ChatGBT. Sana bir sorum var. İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklu yargılandığı yolsuzluk davasında tüm deliller ve ifadeler halka açıklandı mı, yargılama sürecinde mi açıklanacak yoksa yargılama sonucunda gerekçeli karar ile mi tamamen ortaya konacak?
Chatgbt: İyi günler, memnuniyetle yardımcı olurum.
Chatgbt: 1. Yargılama Süreci Devam Ediyorsa: Mahkeme duruşmaları açık yapılıyorsa, basın ve halk bazı duruşmalara katılabilir ve bu şekilde ifadeler ya da deliller kamuoyuna yansıyabilir. Ancak mahkeme tarafından gizlilik kararı verilmişse (örneğin kamu güvenliği, kişilik hakları ya da soruşturmanın selameti gerekçesiyle), bu belgeler açıklanmaz. Savcı ya da hâkim, dosya kapsamındaki bazı bilgilerin medyada paylaşılmasını yasa dışı sayabilir; bu nedenle açıklama sınırlı olabilir.
2. Yargılama Sonrasında: Karar verildikten sonra gerekçeli karar yazılır. Bu kararda mahkemenin hangi delillere dayanarak neye karar verdiği ayrıntılı biçimde belirtilir. Gerekçeli karar kamuya açık olur ve bu belge ile tüm yargılama süreci, deliller ve gerekçeler anlaşılabilir hale gelir.
3. Siyasi Dava Algısı Varsa: Bu tür davalarda kamuoyunun bilgilendirilmesi daha hassas bir konu olur. Taraflar (savunma ya da iddia makamı) medyada bazı belgeleri paylaşabilir ama bu resmi bir açıklama niteliği taşımaz.
Özetle: Şu an yargılama süreci devam ediyorsa, delillerin tümü açıklanmamış olabilir. Tam ve resmi bilgi, yargılama sonunda gerekçeli kararla birlikte ortaya konur.