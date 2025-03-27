Deniz Uğur Gülener'den ChatGPT'li tepki: 'Devlet yanlısıyım'

Chatgbt: 1. Yargılama Süreci Devam Ediyorsa: Mahkeme duruşmaları açık yapılıyorsa, basın ve halk bazı duruşmalara katılabilir ve bu şekilde ifadeler ya da deliller kamuoyuna yansıyabilir. Ancak mahkeme tarafından gizlilik kararı verilmişse (örneğin kamu güvenliği, kişilik hakları ya da soruşturmanın selameti gerekçesiyle), bu belgeler açıklanmaz. Savcı ya da hâkim, dosya kapsamındaki bazı bilgilerin medyada paylaşılmasını yasa dışı sayabilir; bu nedenle açıklama sınırlı olabilir.