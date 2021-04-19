Deniz Seki'ye 'davul' diyen İbrahim Tatlıses'e tepki yağdı! İrem Derici İbo Show kıyafetiyle rezil oldu
İbo Show'un yeni bölümünde İbrahim Tatlıses'in Deniz Seki'ye sözleri, İrem Derici'nin kıyafeti sosyal medyaya damga vurdu.
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’ keyif dolu bölümüyle dün akşam seyirciyle buluştu. Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya'nın konuk olduğu programda renkli anlar yaşandı.
11 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya giren İbrahim Tatlıses, ‘Gelmesin’ isimli yeni şarkısını da ilk kez seslendirdi.
İbrahim Tatlıses, aşkı unuttuğunu ve Seki'den aşkı kendisine tarif etmesini istedi.
Seki, "Senin başka aşkların var. Çocukların, torunların var. Meslek aşkın var." dedi. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses, "Anlat anlat da yüzüme kimse bakmasın." dedi.