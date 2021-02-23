Deniz Seki'nin yorumu şok etti! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı yeniden evlendi
3 yıl önce evlenip sürpriz şekilde ayrılan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı nikah masasına oturdu. Deniz Seki'nin yaptığı yorum olay oldu.
Amsterdam'da 2018 yılında evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evlilikleri yalnızca 8 ay sürmüştü. Evlendikten bir süre sonra kıskançlığın ilişkiyi sardığı ikilinin evliliklerini daha fazla sürdüremeyeceği ortaya çıktı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Ünlü ikiliden Sinan Akçıl, boşanmanın ardından başka isimlerle anılsa da hiçbir zaman ilişki iddialarını doğrulamadı. Kısa bir süre sonra ise Burcu Kıratlı'nın gönlünü almayı başardı.
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evlendi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren çiften düğün fotoğrafları geldi.
İki isim Instagram hesabından yaptıkları paylaşımda binlerce beğeni aldı.