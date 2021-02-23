Deniz Seki'nin yorumu şok etti! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı yeniden evlendi

Amsterdam'da 2018 yılında evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evlilikleri yalnızca 8 ay sürmüştü. Evlendikten bir süre sonra kıskançlığın ilişkiyi sardığı ikilinin evliliklerini daha fazla sürdüremeyeceği ortaya çıktı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, anlaşmalı olarak boşanmıştı.