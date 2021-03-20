Deniz Seki'nin yeni şarkısını paylaşan Bayhan ünlü şarkıcı için bakın neler söyledi

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Deniz Seki ile görüşüyor musunuz? Kendisine karşı kırgınlığınız var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Deniz Seki ile görüşmememiz için herhangi bir gerekçe yok. Kendisine karşı kırgınlığım yok."