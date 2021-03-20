Deniz Seki'nin yeni şarkısını paylaşan Bayhan ünlü şarkıcı için bakın neler söyledi
NİŞANTAŞI'nda objektiflere takılan şarkıcı Bayhan, Deniz Seki'nin yeni şarkısına arabasında eşlik etmesiyle ilgili konuştu.
Seneler önce televizyon ekranlarında yayımlanan Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Bir arkadaşıyla alışveriş yaptığı görülen Bayhan, Deniz Seki'nin son çıkardığı şarkısına araba kullandığı esnada eşlik etmesi hakkında konuştu.
Deniz Seki ile yıllarca gerilimli olan Bayhan, yaptığı bu hareketi, şu sözlerle açıkladı:
"Deniz Seki'nin şarkısı çok hoşuma gitti. O yüzden Instagram'dan paylaşmak istedim."
Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Deniz Seki ile görüşüyor musunuz? Kendisine karşı kırgınlığınız var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Deniz Seki ile görüşmememiz için herhangi bir gerekçe yok. Kendisine karşı kırgınlığım yok."
Ne olmuştu?: Deniz Seki, 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında, programa yarışmacı olarak katlan Bayhan'ın hapse girip çıkma hikayesi hakkında çok sert açıklamada bulunmuştu.