Deniz Seki'nin sevgilisinin kalçalarına dokunduğu anlar olay oldu ikili fena yakalandı
Bir süredir iş insanı İrfan Özçelik ile aşk yaşayan Deniz Seki, sevgilisiyle teknede keyif yaparken yakalandı, Özçelik'in Seki'nin kalçasına dokunduğu anlar da kameralara yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde 28 günde 10 kilo birden vermesiyle magazin gündeminde konuşulan Deniz Seki, konserlerinden vakit buldukça sevgilisiyle beraber tatilin keyfini çıkarıyor. Bir süredir iş insanı İrfan Özçelik ile beraber olan Seki, Bodrum'da teknede sevgilisiyle görüntülendi.
Habertürk'te yer alan habere göre: Gözde aşıklar Marmaris tatilinin ardından Bodrum'a geçti. Ören kıyılarına demirledikleri lüks teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, aşk dolu anlar yaşadı.
Sevgiline sarılan Deniz Seki, bir yandan da egzersiz yapmayı ihmal etmedi. Sık sık birbirleriyle şakalaşan ikilinin keyifli halleri objektiflere yansıdı.
Öte yandan Seki, verdiği kilolarla da olay olunca 28 gün içinde 10 kilo birden nasıl verdiğine dair bir açıklama yaptı. Daha önce mide küçültme operasyonu geçirdiğini belirten Deniz Seki uzun bir süredir yaşam koçu Şeyda Coşkun ile birlikte egzersiz yaparak yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi.