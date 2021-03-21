Deniz Seki'den bornozlu poz pazar modumuz budur!
Değişimiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Deniz Seki, yine iddialı bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından bornozlu pozunu yayınlayan ünlü şarkıcıya beğeni yağdı.
Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vermiş, 36 bedene düşmüştü. Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ve son görüntüsüyle kendine hayran bırakan Seki, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Bornozlu poz
İmaj değişikliğine giden 50 yaşındaki şarkıcı, bornoz ile objektif karşısına geçti. Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Seki, gönderisine, "Pazar modumuz budur" notunu düştü.
Bazı takipçileri fotoğrafa övgü mesajları yazarken bazı takipçileri ise Seki'nin fotoğraflarını yine photoshop'tan geçirdiğini iddia etti.
Takipçileri tanıyamadı
Deniz Seki, paylaştığı bu fotoğraf ile sosyal medyada gündem olmuştu. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.