Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz teklif! Hapse girdiği için eleştirmişti...

Bayhan'ın geçmişte cezaevine girdiğinin ortaya çıkmasının ardından Seki, "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz" demişti.