Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz teklif! Hapse girdiği için eleştirmişti...
Jüri üyeliğini yaptığı Popstar Türkiye yarışmasında Bayhan’a yönelik kullandığı "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" sözleriyle uzun süre eleştirilen Deniz Seki, yıllar sonra geçmişte yaşanan tartışmalara açıklık getirdi. Aralarındaki yanlış anlaşılmanın artık geride kaldığını söyleyen Seki, Bayhan’la düet yapma fikrine açık olduğunu belirterek magazin gündemini şaşırttı.
Deniz Seki ile Bayhan arasında yıllar önce yaşanan ve uzun süre hafızalardan silinmeyen polemik, yeniden gündeme geldi.
"HAPSE GİREN ADAMDAN SANATÇI OLMAZ" SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINDI
2000'li yılların başında ekrana gelen "Popstar Türkiye" yarışması, sadece müzik performanslarıyla değil, jüri yorumlarıyla da çok konuşulmuştu. 2003 yılında yarışmanın jüri koltuğunda yer alan Deniz Seki, yarışmacılardan Bayhan hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplamıştı.
Bayhan'ın geçmişte cezaevine girdiğinin ortaya çıkmasının ardından Seki, "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz" demişti.