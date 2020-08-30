Deniz Seki takipçisiyle işte böyle atıştı bacakları olay oldu
Geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki'nin yeni paylaştığı fotoğraf bir takipçisinden tepki çekince Seki de karşılık verdi.
Bir süredir Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir restoranda sahne alan şarkıcı Deniz Seki, sadece sahne performansıyla değil verdiği kilolarla da konuşuluyor. Cezaevinde 90 kiloya çıkan Deniz Seki, geçirdiği ameliyat sonrası 57 kiloya kadar düşmüştü.
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Son zamanlarda yeniden aldığı kilolarla gündeme gelen Seki, sahnelerle buluşmadan önce düzenli olarak spor yapmaya başlamış ve kısa süre içerisinde yeniden on kilo vermişti.
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Seki, sosyal medya hesabından yeni görüntüsüne dair paylaşımlarda bulunurken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
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Bir takipçisi şarkıcının paylaştığı selfieye "Deniz Hanım, bacakları incelttiğiniz çok bariz belli oluyor! Ne gerek vardı?" şeklinde bir yorumda bulundu.
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