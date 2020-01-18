Deniz Seki 'Kilo aldı' haberlerine ateş püskürdü 'Asla affetmeyeceğim'
Hasta yatağından paylaşım yapan Deniz Seki, kilo aldığına dair haberlere çok sinirlendi, ağzına geleni söyledi.
Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi şarkıcı olan Simge Sağın'ı Caddebostan Kültür Merkezi’nde dinlemeye giden Deniz Seki, o gün çekilmiş fotoğraflarının ‘Deniz Seki kilo aldı’ diye haber olmasına ateş püskürdü. Kilo aldığı haberlerine sinirlenen Seki, magazin programlarına Facebook sayfasından şöyle seslendi:
''Dünyanın en güçlü, en asil, en güzel kadınlarından biri benim. Niye kendimi böyle övüyorum biliyor musunuz? Siz beni yere yatırıp çirkinleştirdiğiniz için. Asla böyle bir şeye boyun eğmeyeceğim. Hiçbir şey olmasa kalbim güzel. 25 yılımı bu sektörde geçirmişim.''
''Hala oturup sözde magazin programlarınızda ‘Deniz Seki kilo aldı’ diye haber yapıyorsunuz. Kadınız biz ya kadın! Kilo da alırız, veririz kime ne?''
''Sizi asla affetmeyeceğim. Sahne harici dışarı dahi çıkmak istemiyorum artık. Hasta yatağında bana bunları yazdırdınız ya hepinize küskünüm. Nokta.''