Deniz Seki imaj yeniledi bambaşka biri oldu
Şarkıcı Deniz Seki fazla kilolarından kurtulunca farklı bir kimliğe büründü. Estetik yaptırdığı da iddia edilen sanatçı, saçlarının rengini değiştirip son halini takipçileriye paylaştı.
Şarkıcı Deniz Seki fazla kilolarını atınca adeta gençliğine geri döndü. Kilolu haliyle tanıdığımız Deniz Seki 90 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı oldu. 7 ayda 30 kilo verip 60 kiloya düştü. Şarkıçının yenilikleri bununla sınırlı kalmadı.
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Saçlarının rengini değiştiren Seki yeni halini takipçileri ile paylaştı. 30 kilo veren şarkıcı Deniz Seki, şimdi de imaj yeniledi. Deniz Seki’nin estetik yaptırdığı da iddia ediliyor.
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