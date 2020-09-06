Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesine hayran kaldı! Bakın ne yaptı
YALOVA'da konser veren Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde kalmasıyla olay yarattı.
Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'daki Terma City Otel'de sahneye çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sahne alan Seki, sınırlı sayıda olan yaklaşık 500 kişi önünde sahne aldı.
Yalova'da hayranlarıyla buluşan deniz Seki, 'İyisin tabi, Suya hapsettim, Masal' gibi eserlerini seslendirerek başladığı konbserinde hayranlarına müzik şöleni sundu. Ünlü sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü de konseri izleyen konuklar arasında yer aldı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Niran Ünsal ve Metin Özülkü de sahneye çıkarak Deniz Seki ile birlikte düet yaptı. Üç sanatçının düeti, salonu dolduran konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.
1 gün fazla kaldı: Terma City Otel'de gecelik fiyatı 15 bin dolar olan kral dairesinde konaklayan Deniz Seki, karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini 1 gün daha uzattı. Bir çok ülke gezdiğini fakat hiç bir otelde böyle bir odayla karşılamadığını söyledi.