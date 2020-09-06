Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesine hayran kaldı! Bakın ne yaptı

1 gün fazla kaldı: Terma City Otel'de gecelik fiyatı 15 bin dolar olan kral dairesinde konaklayan Deniz Seki, karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini 1 gün daha uzattı. Bir çok ülke gezdiğini fakat hiç bir otelde böyle bir odayla karşılamadığını söyledi.