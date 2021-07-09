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Deniz Saypınar'ın müstehcen kıyafeti kriz çıkardı uçağa alınmadı! Gözyaşları isyan etti

Deniz Saypınar'ın müstehcen kıyafeti kriz çıkardı uçağa alınmadı! Gözyaşları isyan etti

Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, ABD'de uçağa binmek isterken müstehcen kıyafeti kriz çıkardı. Kıyafetini sosyal medyadan paylaşan Saypınar isyan etti.

Deniz Saypınar'ın müstehcen kıyafeti kriz çıkardı uçağa alınmadı! Gözyaşları isyan etti

6 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra kariyerine 25 kupa sığdıran 25 yaşındaki sporcu Deniz Saypınar, ABD'nin en prestijli yarışmasına hazırlanmak için ve daha özgür olabilmek için Türkiye'den ABD'ye taşınmıştı

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Deniz Saypınar'ın müstehcen kıyafeti kriz çıkardı uçağa alınmadı! Gözyaşları isyan etti

Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.

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Deniz Saypınar'ın müstehcen kıyafeti kriz çıkardı uçağa alınmadı! Gözyaşları isyan etti

Miami'ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü.

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Deniz Saypınar'ın müstehcen kıyafeti kriz çıkardı uçağa alınmadı! Gözyaşları isyan etti

Saypınar, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözyaşları içinde açıklama yaptı.

İşte Saypınar'ın açıklaması...

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