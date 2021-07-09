Deniz Saypınar'ın müstehcen kıyafeti kriz çıkardı uçağa alınmadı! Gözyaşları isyan etti
Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, ABD'de uçağa binmek isterken müstehcen kıyafeti kriz çıkardı. Kıyafetini sosyal medyadan paylaşan Saypınar isyan etti.
6 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra kariyerine 25 kupa sığdıran 25 yaşındaki sporcu Deniz Saypınar, ABD'nin en prestijli yarışmasına hazırlanmak için ve daha özgür olabilmek için Türkiye'den ABD'ye taşınmıştı
Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.
Miami'ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü.
Saypınar, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözyaşları içinde açıklama yaptı.
İşte Saypınar'ın açıklaması...