Deniz salyangozu Türkiye ekonomisine 15 milyon dolar kazandırıyor! Kansere iyi geliyor
Türkiye ekonomisine yaklaşık 15 milyon dolar civarında katkısı olan deniz salyangozu stoklarının belirlenmesinde yöntem birliği sağlanmasına yönelik çalışma Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yapılıyor.
BM Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) kuruluşu olan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonunca (GFCM) yürütülen "BlackSea4Fish Projesi" kapsamında Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen uzmanların katılımıyla deniz salyangozu stoklarının belirlenmesinde tüm ülkelerin kullanacağı ortak bir yöntemi belirlemek için Yomra İlçe Limanı'ndan denize açılarak bir araştırma yürütüldü.
SUMAE Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Dr. Murat Dağtekin, deniz salyangozunun Karadeniz ekosistemine 1940 yılından sonra geldiğini ve 1980 yılından sonra avlanılmasına başlandığını söyledi.
Dağtekin, günümüzde deniz salyangozunun ticari değerinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Denizde ne kadar miktarda deniz salyangozu olduğunu araştırmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. Son yıllarda yaptığımız araştırmalar sonucunda deniz salyangozunun Türkiye ekonomisine yaklaşık 15 milyon dolar civarında katkısı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
"Eğitimler kapsamında ilk deneme seferimize çıkacağız. Burada Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dan uzmanlarımız var. Özellikle son yıllarda deniz salyangozu Romanya'da çok büyük miktarda avlanmaya başlandı. O anlamda önem taşıyor. Deniz salyangozu, Japonya ve Uzak Doğu ülkelerine pazarlanıyor."