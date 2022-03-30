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Deniz çekildi iskele kapatıldı! Uzmanı sebebini açıkladı deprem söylentisi için bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Deniz çekildi iskele kapatıldı! Uzmanı sebebini açıkladı deprem söylentisi için bakın ne dedi

İZMİR Körfezi'nde deniz suyunun yaklaşık 80 santimetre çekilmesi tedirgin etti. Uzmanlar yaşanan olayın nedenini açıklarken ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Pasaport İskelesi'nin de geçici olarak kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Deniz çekildi iskele kapatıldı! Uzmanı sebebini açıkladı deprem söylentisi için bakın ne dedi

 İzmir Körfezi'nde deniz suyu geçen hafta etkili olan poyraz ve gelgit nedeniyle yaklaşık 80 santimetre çekildi.

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Deniz çekildi iskele kapatıldı! Uzmanı sebebini açıkladı deprem söylentisi için bakın ne dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz taşımacılığından sorumlu şirket İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş’den (İZDENİZ) yapılan açıklamada, İzmir Körfezi’nde su seviyesinin oldukça düşmesi nedeniyle Pasaport İskelesi'nin geçici olarak kullanıma kapatıldığı belirtildi.

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Deniz çekildi iskele kapatıldı! Uzmanı sebebini açıkladı deprem söylentisi için bakın ne dedi

Açıklamada, bu hattaki sefer programlarının Alsancak İskelesinden yapılmaya devam edeceği ifade edildi.

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Deniz çekildi iskele kapatıldı! Uzmanı sebebini açıkladı deprem söylentisi için bakın ne dedi

Denizin çekilmesi, Konak ilçesindeki iskelenin bulunduğu sahil şeridinde de görüldü. Kıyı kesiminde kayalıklar ve yosunların ortaya çıktığı gözlendi.

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