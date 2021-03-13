Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan kişiden pes dedirten savunma
Deniz Çakır'ın 10 ay önce evinin önünden bisikletini çalan kişinin özel bir hastanede çalışan erkek hemşire olduğu ortaya çıktı. İfadesi 'pes' dedirtti.
Masumiyet dizisi setinde çalışanla davalık olmasıyla gündemden düşmeyen Deniz Çakır, bu kez çalınan elektrikli bisikletinin bulunmasıyla gündeme geldi. Beşiktaş, Kuruçeşme'de oturan ünlü oyuncu Deniz Çakır, elektrikli bisikletini apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna bıraktı.
Ünlü oyuncu 29 Haziran 2020 günü saat 11.00 sıralarında bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Çakır, çalınan yeşil renkteki bisikleti için polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Polisin ünlü oyuncunun evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelendi.
Yakındaki bir aracın plakasından U.K. isimli hemşire olarak görev yapan genç adamın kimliği tespit edildi.
Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen U.K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti.