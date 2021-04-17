Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşireye bakın ne kadar ceza istendi
Deniz Çakır'ın evinin önünden, elektrikli bisikleti çalınmıştı. Bisikleti çaldığı iddia edilen erkek hemşire Uygar K. için istenen ceza belli oldu.
Şimdilerde FOX TV'de Masumiyet dizisinde başrol oynayan Deniz Çakır'ın, Beşiktaş'taki evinde hırsızlık vakası yaşanmıştı. Ünlü oyuncunun elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalındı.
Çakır, bisikletin yerinde olmadığını fark edince polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Polis, Çakır'ın evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelemesi sonucunda şüphelinin Uygar K. isimli bir hemşire olduğunu tespit etti.
Uygar K., şunları söyledi:
"Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim."
Bisikleti polislere teslim eden Uygar K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.