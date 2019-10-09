Deniz Çakır'dan suçlamalara cevap! "Arabistan'a gidin" diye taciz etmişti

Müştekilere karşı böyle bir söz kullanmam mümkün değil" dedi. Müşteki avukatları ise Deniz Çakır'ın sanık kürsüsünde ifade vermediği ve avukatının yanında oturtulduğu gerekçesiyle, hakimin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme hakimi kararında, talebin değerlendirilmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi.