Deniz Çakır'dan suçlamalara cevap! "Arabistan'a gidin" diye taciz etmişti
EDHO'nun yıldızı Deniz Çakır Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözler için hakim karşısında çıktı.
Oyuncu Deniz Çakır "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açıldığı için hakim karşısına çıktı. İddiaları reddetti. Davada müşteki avukatları reddihakim talebinde bulundu.
Deniz Çakır savunmasında şunları söyledi: "Müştekiler benim yaşayışımı, giyim tarzımı, masadaki neşeli kahkahalı halimi yargılar tarzda baktıkları için 'Burası Atatürk Türkiyesi niye her şeyime karışıyorsunuz. Burası Arabistan değil' şeklinde masamda arkadaşlara serzenişte bulundum.
Müştekilere karşı böyle bir söz kullanmam mümkün değil" dedi. Müşteki avukatları ise Deniz Çakır'ın sanık kürsüsünde ifade vermediği ve avukatının yanında oturtulduğu gerekçesiyle, hakimin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme hakimi kararında, talebin değerlendirilmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Çakır ile müştekiler Ayşegül Yeşil, Emine Feyza Mazı, Vecibe Karadeniz ve Zeynep Yılmaz ile taraf avukatları katıldı.