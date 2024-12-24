Deniz Çakır'dan 'Ferhunde' itirafı: O sahnede hüngür hüngür ağladım
Yaprak Dökümü dizisinde "Ferhunde" karakterine hayat veren Deniz Çakır, yıllar sonra rolüyle ilgili bir itirafta bulundu. Bir sahnede gerçekten hüngür hüngür ağladığını ifade eden Çakır, o sahnenin kendisini için pek çok anlamda özel olduğunu söyledi.
2006 - 2010 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisi hala sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Dizide Ferhunde karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan Deniz Çakır, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuk oldu. Çakır, Ferhunde'nin sahnelerini programda izleyip yorumladı.
Çakır, "Ferhunde başkaydı, hikayesi çok sahiciydi. Bir de kaba tabiriyle kötü kadın denilen renkli kafayı oynamak çok zevkliydi. Hırsları, zaafları bunları çok ön planda tutan bir kadındı." dedi.
Oyuncu, "Şevket'i gerçekten seviyordu. Sonra eve gelip konağı görünce birdenbire içindeki şeytanlar uyandı. Şevket'i diğer adamlardan daha çok sevdiği kesin." ifadelerini kullandı.