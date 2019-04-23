Deniz Çakır'a hapis şoku!
''Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği'' iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Deniz Çakır'ın, bir kafede karşılaştığı başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede, 30 Aralık'ta yaşanan olayda Çakır'ın yan masasında oturan başörtülü kadınları "Burası sizin yeriniz değil, Arabistan'a gidin" diyerek taciz ettiği ileri sürüldü.
İddianamede 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır' denildi. Söz konusu suç kapsamında, Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi.
Oyuncu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Ne olmuştu?
Deniz Çakır'ın, 30 Aralık Pazar akşamı ünlü bir AVM'nin popüler kafelerinden birinde yan masada sohbet eden başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Olayın mağdurları savcılığa giderek ünlü oyuncu hakkında şikayette bulunmuş, şikayet sonrası Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.