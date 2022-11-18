Deniz Çakır yeni sevgilisiyle görüntülendi! "İlişkimiz güzel gidiyor"
Ünlü oyuncu Deniz Çakır, önceki akşam yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile kameralara yakalandı. İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, yeni sezon için tiyatro oyununda yer alacağını ve gelen projeleri değerlendirdiğini dile getirdi.
'Aslında Özgürsün' adlı dizide rol alan Deniz Çakır, önceki akşam yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'de görüntülendi. Çiçeği burnunda aşıkların, utangaç tavırlar sergilediği görüldü.
Basın mensuplarının soruları üzerine ilişkisi hakkında konuşan başarılı oyuncu, "İlişkimiz güzel gidiyor. 1-2 tiyatro projem var. Onları değerlendireceğim" dedikten sonra evlerinin yolunu tuttular.
Ünlü oyuncunun yeni sevgilisi de hayranları tarafından merak edilir oldu.
Peki Bilgehan Baykal kimdir?
1975 İstanbul doğumlu olan Bilgehan Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra sırasıyla University of Maine'de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School'da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisansını tamamladı.