Deniz Çakır şarkı söyledi beğeni butonu çöktü albüm müjdesini de verdi

Çakır, paylaşıma düştüğü “2020 hem tiyatro sahnesinde aşırı şarkılı çalgılı yeni oyunla hem de albüm heyecanımızla, sanırım en çok müzikle geçecek… İyi gelsin” notuyla yeni proje hem de yeni albüm müjdesi verdi.

İşte Deniz Çakır'ın şarkı söylediği anlar