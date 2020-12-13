Deniz Çakır rol arkadaşı Hülya Avşar için bakın ne dedi! Yıllar sonra bir araya gelecekler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının ardından Deniz Çakır Vurgun dizisinde kısa süre yer almıştı. Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol alacağı Yaşım 19 dizisi için gün sayan Deniz Çakır'ın geçtiğimiz gün panik anları olay oldu.