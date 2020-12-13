Deniz Çakır rol arkadaşı Hülya Avşar için bakın ne dedi! Yıllar sonra bir araya gelecekler
37 yaşındaki başarılı oyuncu Deniz Çakır, Hülya Avşar için yaptığı açıklama olay oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının ardından Deniz Çakır Vurgun dizisinde kısa süre yer almıştı. Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol alacağı Yaşım 19 dizisi için gün sayan Deniz Çakır'ın geçtiğimiz gün panik anları olay oldu.
Güzel oyuncu Deniz Çakır, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.
Kameraları fark edince hızlıca aracına binen Deniz Çakır'ın, kıyafeti kapıya sıkışınca kapısını açmak zorunda kaldı.
Paniğini, ”Kedimi veterinere götüreceğim, geç kaldım" diye açıklayan Çakır’a, Hülya Avşar’la yıllar sonra bir kez daha aynı projede olduğu hatırlatıldı.