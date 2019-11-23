Deniz Çakır resmen yerden yere vurdu o ünlülere acımadı

Çakır, Ortadoğu reklamlarıyla ilgili ''Reklam geldi tabii Arap ülkelerinden.. Benim de böyle o kadar da paraya o kadar da muhtaç değilim. Ürdün’de tereyağ oynayacak kadar yemedim kafayı, çok şükür yatağımda rahat uyuyorum'' dedi.