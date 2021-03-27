Deniz Çakır Hülya Avşar ile 16 yıl önceki hallerini paylaştı Masumiyet'in yıldızları
FOX TV'deki Masumiyet dizisinin başrolleri Hülya Avşar ve Deniz Çakır, 16 sene önceki halleriyle gündem oldu.
Şimdilerde Masumiyet dizisinde Mehmet Aslantuğ ile beraber başrol oynayan Hülya Avşar ve Deniz Çakır, 16 sene önce Çakır'ın ilk projesi olan Kadın İsterse dizisinde rol almışlardı.
İkiliyi 16 sene sonra bir araya getiren proje ise FOX TV'de yayımlanan Masumiyet dizisi oldu. Deniz Çakır, Hülya Avşar ile 16 yıl önce birlikte rol aldıkları Kadın İsterse adlı dizinin setinde çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Masumiyet dizisinde birlikte oynayan Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın, yıllar önce yine birlikte oynadıkları diziyi hatırlamayanlar şaşırdı.
Kadrosunda Cihan Ünal, Vildan Atasever ve Burçin Terzioğlu’nun da yer aldığı Kadın İsterse isimli dizide Çakır ve Avşar, ilk kez aynı projede buluşmuşlardı.