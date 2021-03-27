Deniz Çakır Hülya Avşar ile 16 yıl önceki hallerini paylaştı Masumiyet'in yıldızları

İkiliyi 16 sene sonra bir araya getiren proje ise FOX TV'de yayımlanan Masumiyet dizisi oldu. Deniz Çakır, Hülya Avşar ile 16 yıl önce birlikte rol aldıkları Kadın İsterse adlı dizinin setinde çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.