Deniz Çakır EDHO'nun usta yıldızı hakkında bakın ne dedi son hali görenleri şaşırttı
KURUÇEŞME'de Deniz Çakır, yeni haliyle görülünce şaşkınlık yarattı. Güzel oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Sabina Toziya hakkında da konuştu.
Şimdilerde Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ ile beraber dizi çekimleriyle gününü geçiren Deniz Çakır, son zamanlarda saçıyla çokça oynamaya başladı. Haftadan haftaya değişim gösteren Çakır, görenleri şaşırtmayı başardı.
Kuruçeşme'de kameraların objektifine takılan güzel oyuncu, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Hülya Avşar ile rol alacağı dizisinin adı Yaş 19 iken Masumiyet'e çevrilen Çakır, ''Masumiyet adlı yeni dizim yakında başlayacak. Çekimler devam ediyor. Detayları daha sonra konuşuruz'' dedi.
Yeni dizisi hakkında ser verip sır vermeyen Deniz Çakır, bir dönem rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Sabina Toziya hakkında da konuştu.
Eski rol arkadaşı EDHO'nun Hayriye'si Sabina Toziya’nın beyninde tümör tespit edilmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Çakır, “Çok üzgünüm. Sabina Toziya'nın oğlu ile sürekli görüşüyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur” ifadelerini kullandı.