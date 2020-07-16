Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'in şiddetinden kaçarken görünleri ortaya çıktı
Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etmesi sonrası yaşananlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bulutsuz, yalın ayak evden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
Bir süredir beraber olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetle adından söz ettiren Ozan Güven, şiddeti yalanlamış, asıl mağdurun kendisi olduğunu dile getirmişti. Deniz Bulutsuz'un almış olduğu darp raporu, vücudundaki morlukları tasvir etmesine rağmen yalanlayan Ozan Güven'e ise 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına ulaşıldı. Günaydın'ın haberine göre, emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz ile olay günü tartıştıkları, Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca Güven'in genç kadına sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlatılmıştı. Yaşanan tartışmada Güven'in genç kadını eliyle ve silahtan sayılan abajurla vurarak darp ettiğinden söz edilmişti.
Ozan Güven'in evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Bulutsuz'un darp sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.