Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'in şiddetinden kaçarken görünleri ortaya çıktı

Bir süredir beraber olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetle adından söz ettiren Ozan Güven, şiddeti yalanlamış, asıl mağdurun kendisi olduğunu dile getirmişti. Deniz Bulutsuz'un almış olduğu darp raporu, vücudundaki morlukları tasvir etmesine rağmen yalanlayan Ozan Güven'e ise 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.