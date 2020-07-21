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Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'e bir de banka şoku hepsi kaldırıldı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Ozan Güven için reklam yüzü olduğu banka ambargo uygulamaya başladı.

Bir süredir beraber olduğu Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla adından söz ettiren Ozan Güven, şiddeti yalanlamış, asıl mağdurun kendisi olduğunu dile getirmişti. Deniz Bulutsuz'un almış olduğu darp raporu, vücudundaki morlukları tasvir etmesine rağmen yalanlayan Ozan Güven'e ise 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 

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 Ünlü oyuncu Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu bankadan da yaptırım geldi. Bankanın, Ozan Güven'in yer aldığı bütün reklam afişlerini kaldırdığı belirtildi. Oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yaptı ve "Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz'' dedi. 

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Son olarak ise Ozan Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı belirtildi. 

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Şiddetin uygulandığı geceye dair görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına ulaşıldı. Günaydın'ın haberine göre, emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

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