Deniz Baysal neden sosyal medyadan paylaşım yapmadığını açıkladı

“Başlarda ‘Sosyal medyan zayıf, güçlendirelim’ denildi. Evde oturup makyaj yapıp fotoğraf çekiyordum. Ama bir noktadan sonra anlamsız gelmeye başladı. Benim zaten bir işim var. Sürekli paylaşım yapmak zorunda olma hali beni zorluyor. Bu bir strateji değil. Kendi akıl sağlığım için böyle davranıyorum.”