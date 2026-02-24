Deniz Baysal neden sosyal medyadan paylaşım yapmadığını açıkladı
Ekranların sevilen oyuncularından Deniz Baysal, katıldığı YouTube programında hem sosyal medya alışkanlıkları hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 6,6 milyon takipçiye sahip olmasına rağmen sosyal medyada mesafeli durduğunu söyleyen Baysal, bu tercihin bilinçli bir karar olduğunu vurguladı.
‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında konuşan Deniz Baysal, sürekli paylaşım yapma baskısının kendisini yorduğunu açıkça dile getirdi:
“Başlarda ‘Sosyal medyan zayıf, güçlendirelim’ denildi. Evde oturup makyaj yapıp fotoğraf çekiyordum. Ama bir noktadan sonra anlamsız gelmeye başladı. Benim zaten bir işim var. Sürekli paylaşım yapmak zorunda olma hali beni zorluyor. Bu bir strateji değil. Kendi akıl sağlığım için böyle davranıyorum.”
Sektörde görünür olmanın önemli olduğunu bildiğini söyleyen oyuncu, yine de ruh sağlığını öncelik haline getirdiğini belirtti. Baysal, yaşadığı kilo sorununa da değindi. Uzun süre kilo almakta zorlandığını anlatan oyuncu:
“45 kiloya kadar düştüm. Çok kötü bir durumdaydım. Aynada kendime bakamıyordum. Yiyordum ama alamıyordum. Trabzon’a gittikten sonra 5 kilo aldım. Meğer kaliteli proteine ihtiyacım varmış.”