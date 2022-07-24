Deniz Baysal çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı!
Teşkilat dizisinin ünlü oyuncusu 31 yaşındaki Deniz Baysal çocukluk fotoğrafını paylaştı. Küçüklük haline yorum yağdı.
2019 yılında Kolpa adlı müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile evlenen ünlü oyuncu Deniz Baysal çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile adını duyurmuş olan Deniz Baysal en büyük çıkışı Fazilet Hanım ve Kızlarında yakaladı.
Özellikle dizide Çağlar Ertuğrul ile olan partnerliği beğeni toplayan oyuncu Çağlar Ertuğrul ile TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat diziyle tekrar bir araya geldiler.
Sosyal medyayı çok sık kullanan 31 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını "Annem bir şeyler denemiş" notuyla paylaştı.