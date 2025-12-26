BIST 11.268
Deniz Baysal 3 yıldır bu sorunu yaşıyor! Duyanlara dostlar başına dedirtti...

Başarılı oyuncu Deniz Baysal, dizi çekimleri için bulunduğu Trabzon’da hem iş hem de kişisel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, 3 yıldır kilo almak için çaba gösterdiğini ve sonunda bu hedefini Trabzon’da başardığını itiraf etti.

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, son açıklamalarıyla magazin gündemine damgasını vurdu.

Çekimleri Karadeniz’de yapılan dizi için bir süredir Trabzon’da bulunan oyuncu, bu süreçte hem dizinin hem de şehri keşfetmenin keyfini çıkarıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni ziyaret eden Baysal, merkez hakkında yaptığı yorumlarla da dikkat çekti: “Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim günümüzde giderek azalan bir kavram. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi,” diyerek deneyimlerini paylaştı.

Baysal, kişisel hayatıyla ilgili samimi bir itirafta da bulundu. Üç yıldır kilo almak için çaba gösterdiğini belirten oyuncu, Trabzon’daki yaşamının bu hedefe ulaşmasında önemli bir rol oynadığını söyledi:

“Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı ve yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum,” diyerek kilo alma sürecindeki başarısını paylaştı.

