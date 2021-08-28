Deniz Akkaya'ya Selin Ciğerci'den 100 bin liralık tazminat davası

Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava.... Selin Ciğerci, kendisine hakaret ettiği için 3 gün cezaevine giren Deniz Akkaya’ya, ağır hakaretlere devam ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı. Ciğerci, Akkaya hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Ancak ünlü manken bu süreçte açıklamalarına devam edince 3 günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı.



