Deniz Akkaya'ya kızının babası Efe Önbilgin'e sosyal medyadan ateş püskürdü

Öncelikle dile kolay Ayşe on yaşında biliyorsunuz ve yıllardır babasını görmüyordu/ki onlarca kez avukatlar ile iletişime geçme gayretimiz oldu. Ancak enteresan ki birkaç ay önce sır gibi saklanan baba, gizli olan sosyal medya hesabını da açarak benim ve kızımın fotoğrafını paylaşarak son derece duygusal bir mesaj paylaştı.