Deniz Akkaya'ya kızının babası Efe Önbilgin'e sosyal medyadan ateş püskürdü
Deniz Akkaya son günlerde kızı Ayşe Önbilgin ile sıklıkla bikinili pozlarını paylaşmasıyla gündemdeki yerinin korurken bu defa sosyal medya hesabından kızının babası Efe Önbilgin'e ateş püskürdü .
Anlaşmalı olduğu marka nedeniyle kızı ile birlikte sıklıkla bikini pozlar paylaşan Deniz Akkaya, küçücük kıza bikiniyle model gibi çekim yapılması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Cengiz Semercioğlu bile bu olayı köşesine taşımış ve ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Deniz Akkaya, tepkilere rağmen benzer pozları paylaşmaya devam ederken, kızının babası Efe Önbilgin'den darbeyi yedi.
Instagram paylaşımları üzerinden Önbilgin’in Akkaya’ya dava açtığı öğrenildi. Dava kağıdını gören Deniz Akkaya ise, sosyal medya hesabından eski eşine ateş püskürdü. "Baba seçimi konusundaki tavrımı, sadece duygular ile hareket etmiş olmamı söyleyebilirim" diyerek sözlerine başlayan Akkaya, sözlerine şu şekilde devam etti:
Öncelikle dile kolay Ayşe on yaşında biliyorsunuz ve yıllardır babasını görmüyordu/ki onlarca kez avukatlar ile iletişime geçme gayretimiz oldu. Ancak enteresan ki birkaç ay önce sır gibi saklanan baba, gizli olan sosyal medya hesabını da açarak benim ve kızımın fotoğrafını paylaşarak son derece duygusal bir mesaj paylaştı.
Malum Instagram babası olmaya karar veren bu şahıs, annemin vefatını kullanarak evimize kadar girdi seneler sonra. Pek tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve hızlıca girdiği hayatımızdan benim ve kızımın kararı ile uzaklaştırıldı.