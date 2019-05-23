Deniz Akkaya'nın cesur pozları tepki çekti annesini yeni kaybetmişti

Önce kendim sonra kızım için..: “Sabahları nasıl karşılıyorsunuz günü? Bana sorsanız ben her şeye rağmen böyle derim. Önce kendim sonra kızım için… Gülmenin türlü şekilde ve türlü zamanda ayıp bulunduğu bir kültürde herkese, her şeye inat kusura bakmasınlar ama hayata hep gülümsemek ve kahkaha atmak için varım dedim ben…”