Deniz Akkaya'nın canlı yayında hapse girmesinin ardından Selin Ciğerci'den ilk açıklama

"Annem taze fasulye, pilav... Bundan anlayan bir kadındır"

Öte yandan, Selin Ciğerci konuya ilişkin kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ailesiyle ilgili duygusal sözlere yer verdi. İşte o açıklama:

"Benimde bir annem var. Bugün annemle foto paylaşmak istedim içimden geldi 60 yaşında bir annem 70 yaşında babam var mavişim dünden beri annemle öyle çok konuştuk ki dün bütün komşularımız teyzemler annemdeydi iyi değildi gece yanındaydım biz böyle şeylere alışık insanlar değiliz annem taze fasulye pilav bundan anlayan bir kadındır babamda bu hayata çalışmaya gelmiş 6 yaşından beri ikisi de ne karakol ne mahkeme bilir kimse neler yaşadığımı bilmiyor belli etmiyorum yeni ürün çıkardım annem herkesten önce arar tebrik ederdi konusu geçmedi herkesin bir ailesi evladı var ülkemizin bin bir türlü kanayan yarası var lütfen artık mutlu yaşamaya çalışsın herkesin bir sınavı var bu dünyada günah ben bu dünyaya hep mi mücadele etmeye geldim tek isteğim aile hayatı düzenli edepli ve herşeyden uzak kendi halimizde ve işim sorumluluklarım herşey olacağına varır ben neler atlatmadım Buda geçer derim üzüntülerimi belli etmiyorum herkes iyi olsun mutlu olsun ölümlü dünya iyiki varsınız sizi seviyorum