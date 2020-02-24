Deniz Akkaya'dan tedbir kararına itiraz! Kızının bikinili fotoğraflarını paylaşmıştı

Küçük Ayşe’nin doğumunun ardından, Efe Önbilgin’in yurtdışına yerleştiğini ve çocuğunun maddi manevi ihtiyaçları karşılamadığının belirtildiği dilekçede; “Ayşe’nin bu mutlu yaşamında onu üzecek bir husus varsa o da yıllardır baba sevgisinden mahrum kalmasıdır. Efe Önbilgin kızını yıllardır görmeye bile tenezzül etmemiştir. Ayşe için koruma tedbirleri alınmasını talep etmesi kötü niyettir” dendi.