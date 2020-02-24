Deniz Akkaya'dan tedbir kararına itiraz! Kızının bikinili fotoğraflarını paylaşmıştı
İş insanı Efe Önbilgin’in 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe’ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Deniz Akkaya’nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu. Akkaya, tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz etti.
Deniz Akkaya’ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürdü. Dilekçede, Efe Önbilgin’in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya’ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği ileri sürüldü.
Ayşe Önbilgin’in annesinin ilgisi ve sevgisi ile büyüdüğü, son derece mutlu ve sağlıklı bir çocuk olduğunun yer aldığı dilekçede Deniz Akkaya’nın kızına hem analık hem babalık yaptığı belirtildi.
Küçük Ayşe’nin doğumunun ardından, Efe Önbilgin’in yurtdışına yerleştiğini ve çocuğunun maddi manevi ihtiyaçları karşılamadığının belirtildiği dilekçede; “Ayşe’nin bu mutlu yaşamında onu üzecek bir husus varsa o da yıllardır baba sevgisinden mahrum kalmasıdır. Efe Önbilgin kızını yıllardır görmeye bile tenezzül etmemiştir. Ayşe için koruma tedbirleri alınmasını talep etmesi kötü niyettir” dendi.
Paylaşımların Ayşe’nin psikolojisine zarar verebilecek bir paylaşım olup olmadığı pedagog tarafından incelenmeden verilen ihtiyati tedbir kararının telafisi imkansız sonuçlara yol açtığı savunulun dilekçede, kararın teknik olarak uygulanmasının imkansız olduğu ileri sürüldü.