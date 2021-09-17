Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'yle ilgili çok konuşulacak FETÖ iddiası
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Deniz Akkaya, Instagram fenomeni ve kozmetik markası sahibi Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası ile savcılığa dilekçe verdi.
Deniz Akkaya, Instagram hesabından Selin Ciğerci hakkında açıklama yaptı. Akkaya paylaşımında, Selin Ciğerci için FETÖ ile ilgili bağlantıları olduğu iddiası ile mahkemeye şikayette bulundu. Akkaya, Ciğerci'nin boşanma davasının tek bir olaya hizmet ettiğini belirterek, "Şu ana kadar söylediğim her şey gerçekleşti. Geriye ne kaldı? FETÖ bağlantılı isimleri değil mi?" ifadelerini kullandı.
"Ne dediysek o"
Akkaya ayrıca, paylaşımında "Hasan Okan Selin Ciğerci için FETÖ terör örgütü ile ilgili bağlantıları ve Londra üzerinden götürdükleri ilişkilerini bugün savcılığa giderek şikayette bulundum. Ne dediysek o" dedi.
Akkaya, olayla ilgili ayrıntıları bugünkü canlı yayında açıklayacağını söylemişti...
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını yatmıştı. "Gayet paşalar gibi yattık çıktık" diyen Akkaya, "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar" diye konuşmuştu.