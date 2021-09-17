Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'yle ilgili çok konuşulacak FETÖ iddiası

Deniz Akkaya, Instagram hesabından Selin Ciğerci hakkında açıklama yaptı. Akkaya paylaşımında, Selin Ciğerci için FETÖ ile ilgili bağlantıları olduğu iddiası ile mahkemeye şikayette bulundu. Akkaya, Ciğerci'nin boşanma davasının tek bir olaya hizmet ettiğini belirterek, "Şu ana kadar söylediğim her şey gerçekleşti. Geriye ne kaldı? FETÖ bağlantılı isimleri değil mi?" ifadelerini kullandı.