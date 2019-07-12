Deniz Akkaya'dan Cengiz Semercioğlu'na olay sözler! Kızı Ayşe ile bikinili paylaşım yapınca...

"Bu kadarı yeter Deniz" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Deniz Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe'yle bir süredir mayo ve bikinili pozlarını koyuyor sosyal medya hesabına... Anne kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar. O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz. Belki Ayşe, 30'unda bir bilim insanı olduğunda bu fotoğrafları çektirdiğin için seni asla affetmeyecek."