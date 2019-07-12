Deniz Akkaya'dan Cengiz Semercioğlu'na olay sözler! Kızı Ayşe ile bikinili paylaşım yapınca...
Cengiz Semercioğlu, Deniz Akkaya'nın kızı ile bikinili pozlar vermesini eleştirince olanlar oldu. Deniz Akkaya, Semercioğlu hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.
Gazeteci Cengiz Semercioğlu, dünkü köşe yazısında Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile beraber bikinili pozlar vererek sosyal medyaya yüklemesini eleştirmişti. Semercioğlu, köşe yazısında Akkaya'nın kızı Ayşe için ''Belki seni hiç affetmeyecek'' diyerek şunları yazmıştı:
"Bu kadarı yeter Deniz" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Deniz Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe'yle bir süredir mayo ve bikinili pozlarını koyuyor sosyal medya hesabına... Anne kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar. O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz. Belki Ayşe, 30'unda bir bilim insanı olduğunda bu fotoğrafları çektirdiğin için seni asla affetmeyecek."
Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile sosyal medyaya yüklediği bu bikinili fotoğrafları eleştiren Cengiz Semercioğlu'na Akkaya'dan cevap gecikmedi.
Deniz Akkaya, Semercioğlu'nun köşe yazısı üzerine sinirden köpürdü ve sosyal medya hesabı Instagram'dan ateş püskürdü.