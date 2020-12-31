Deniz Akkaya SMA hastalarını hiçe saydı müzisyenler için bakın ne dedi tepkiler çığ gibi

Deniz Akkaya, Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı üzerine olay sözlere imza attı. Akkaya, büyük tepki çeken şu sözleri söyledi:

"Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir" sözleri ekrandayken Akkaya, "Işın Karaca ile konuştuk. Çocuğuna mama alamadığı için kendini dolaba asarak intihar eden müzisyen arkadaşlarımız var. Önce dibindekilere sahip çıksın."