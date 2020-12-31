Deniz Akkaya SMA hastalarını hiçe saydı müzisyenler için bakın ne dedi tepkiler çığ gibi
Deniz Akkaya, Mustafa Sandal'ın SMA hastası çocuklar için yaptığı gönderiye dair sözleriyle tepki çekti. Twitter'da ortalık ayağa kalktı.
Deniz Akkaya, Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Programda Mustafa Sandal'ın, "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" paylaşımı ele alındı.
Deniz Akkaya, Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı üzerine olay sözlere imza attı. Akkaya, büyük tepki çeken şu sözleri söyledi:
"Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir" sözleri ekrandayken Akkaya, "Işın Karaca ile konuştuk. Çocuğuna mama alamadığı için kendini dolaba asarak intihar eden müzisyen arkadaşlarımız var. Önce dibindekilere sahip çıksın."
Mustafa Sandal ne demişti: Mustafa Sandal konuyla ilgili "Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir" demiş ancak "Suriyelilere bulunan para SMA hastalarına neden bulunmaz?" ifadeleri ırkçılık olarak değerlendirilmişti.
Deniz Akkaya'nın SMA hastalarıyla ilgili sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti. Twitter kullanıcıları "Deniz Akkaya" etiketi altında paylaşım yaparak tepki gösterdi.