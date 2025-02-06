Deniz Akkaya hamile mi? Sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı!
Kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve ev hapsinde olan Deniz Akkaya'dan kafa karıştıran paylaşım geldi. Ünlü mankenin açıklaması "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.
Kızı Ayşe ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ve son olarak 16 yaşındaki kızı tarafından darp edildiğini öne sürüp devlet koruması talep eden Deniz Akkaya, son dönemde magazin gündeminde birbirinden farklı konularla yer almaya devam ediyor.
Kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı.
2018'de eski menajeri Merih Yılmaz'ı 5 kişiyle birlikte darp etmekten yargılanan Akkaya, geçtiğimiz günlerde de 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya'ya ayrıca yurt dışı yasağı getirilmiş, ev hapsine çarptırılmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden Deniz Akkaya'dan şaşırtan bir paylaşım daha geldi.