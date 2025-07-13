Deniz Akkaya davalık olduğu kızı Ayşe Önbilgin'e verilen cezayı az buldu...
Deniz Akkaya, 2024 Mayıs ayında 16 yaşındaki kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü.
Devlet korumasına alınan ve daha sonra babası Efe Önbilgin’e teslim edilen A. Ö. ise annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.
A. Ö., İstanbul 1’inci Çocuk Mahkemesi’nce “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. A.Ö.’nün, cezası 10 aya indirilmiş ve 3 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verilmişti.
DAVA TAŞINDI
A.Ö.’nün avukatları dosyayı İstinaf’a taşıdı. Deniz Akkaya da avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstinaf’a karşı dilekçe sundu ve A. Ö. hakkında takdir edilen ceza miktarının az olduğu belirtildi.
10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesi, İstinaf başvurularının reddine karar verdi. Daire, A. Ö.’ye verilen 10 ay hapis cezasını onayladı.