Deniz Akkaya Cengiz Semercioğlu'na yine ateş püskürdü: Şuur yoksunu
Cengiz Semercioğlu'nun, Deniz Akkaya ile kızının bikinili fotoğraflarına eleştiri getirmesi ünlü modeli çıldırtmış olacak ki, bu kez çok sert bir açıklama yaptı.
Cengiz Semercioğlu, Deniz Akkaya'yı hedef alan bir yazısında "Anne kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar. O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz" diyerek tepki göstermişti. Bu yazı kısa sürede gündem olmuş ve Akkaya, çok geçmeden şu yanıtı vermişti;
"Çok yanlış taşa çarptın. Yaptığın rezillikleri, el altından aldığın rüşvetler ile Cihangir'de yan yana dizdiğin evler ile sen de çocuklarına muhteşem bir baba profilisin. Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin. Terbiyesiz kelimesi sana aslen o kadar yakışır bu durumda."
Bu açıklamaların ardından Deniz Akkaya, hızını alamayıp sosyal medya hesabından Cengiz Semercioğlu'na ateş püskürmeye devam etti. Akkaya Semercioğlu'nun "İçinde hiçbir iftira, hakaret olmayan, kırıp dökmemeye özen gösteren bir eleştiri yazısı yazıyorum" sözlerine de şöyle cevap verdi:
Annelikten vurup "kalp kırmıyorum" yazıyorsun: "Bu ülkede tek başına aslanlar gibi mis gibi bir evlat yetiştiren bir anneye annelikten vurup kalp kırmıyorum, kırp dökmüyorum yazıyorsun! Şuur yoksunu! Senin için kalp hangi değerler ayaklar altına alınınca kırılır?