Deniz Akkaya Cengiz Semercioğlu'na yine ateş püskürdü: Şuur yoksunu

"Çok yanlış taşa çarptın. Yaptığın rezillikleri, el altından aldığın rüşvetler ile Cihangir'de yan yana dizdiğin evler ile sen de çocuklarına muhteşem bir baba profilisin. Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin. Terbiyesiz kelimesi sana aslen o kadar yakışır bu durumda."