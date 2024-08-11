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Deniz Akkaya 'bu kadar da olmaz' dedirtti: "Dakikası bin TL"

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Deniz Akkaya 'bu kadar da olmaz' dedirtti: "Dakikası bin TL"

Kızı ile tartışmasıyla gündem olan Deniz Akkaya, önceki gün bir uygulama üzerinden hayranlarıyla buluştu. Ünlü manken, canlı yayına bağlanmanın dakikasını ise bin TL olarak belirledi.

Deniz Akkaya 'bu kadar da olmaz' dedirtti: "Dakikası bin TL"

Kızı A.Ö. ile tartışmasıyla gündem olan Deniz Akkaya, sıkıntılı günler geçiriyordu.

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Deniz Akkaya 'bu kadar da olmaz' dedirtti: "Dakikası bin TL"

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akkaya, önceki gün bir uygulama üzerinden hayranlarıyla buluştu.

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Deniz Akkaya 'bu kadar da olmaz' dedirtti: "Dakikası bin TL"

Ünlü manken, canlı yayına bağlanmanın dakikasını ise bin TL olarak belirledi.

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Deniz Akkaya 'bu kadar da olmaz' dedirtti: "Dakikası bin TL"

Deniz Akkaya, uzun süre bu platform üzerinde konuşmalar yaptı. Hakkında merak edilenleri anlattı, özel eşyalarını gösterdi.

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