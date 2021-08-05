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Deniz Akkaya Bodrum yangınında jet ski keyfi yapan Şeyma Subaşı'ya köpürdü

Deniz Akkaya Bodrum yangınında jet ski keyfi yapan Şeyma Subaşı'ya köpürdü

Deniz Akkaya Bodrum yangını sürerken tekne tatiline devam eden ve jet ski üstünde poz veren Şeyma Subaşı'ya ateş püskürdü.

Deniz Akkaya Bodrum yangınında jet ski keyfi yapan Şeyma Subaşı'ya köpürdü

Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar sürerken gündelik hayat paylaşımları yapanlara kızan Deniz Akkaya'nın hedefinde Şeyma Subaşı vardı. Eski manken, kızıyla jet ski üzerinde poz veren Subaşı'yı eleştirdi.

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Deniz Akkaya Bodrum yangınında jet ski keyfi yapan Şeyma Subaşı'ya köpürdü

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barıştığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a geldi.

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Deniz Akkaya Bodrum yangınında jet ski keyfi yapan Şeyma Subaşı'ya köpürdü

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarına rağmen jet ski üzerinde kızıyla poz veren Subaşı'na, Deniz Akkaya'dan tepki geldi.

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Deniz Akkaya Bodrum yangınında jet ski keyfi yapan Şeyma Subaşı'ya köpürdü

"Çocuğu da alet et ki, etkisi daha yüksek olsun"

"Çocuğu da alet et ki, etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor; 'anne bu duman nereden geliyor?' Ne cevap veriyor. Bu fantastik kafa ile..."

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