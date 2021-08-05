Deniz Akkaya Bodrum yangınında jet ski keyfi yapan Şeyma Subaşı'ya köpürdü

"Çocuğu da alet et ki, etkisi daha yüksek olsun"

"Çocuğu da alet et ki, etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor; 'anne bu duman nereden geliyor?' Ne cevap veriyor. Bu fantastik kafa ile..."