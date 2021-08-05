Deniz Akkaya Bodrum yangınında jet ski keyfi yapan Şeyma Subaşı'ya köpürdü
Deniz Akkaya Bodrum yangını sürerken tekne tatiline devam eden ve jet ski üstünde poz veren Şeyma Subaşı'ya ateş püskürdü.
Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar sürerken gündelik hayat paylaşımları yapanlara kızan Deniz Akkaya'nın hedefinde Şeyma Subaşı vardı. Eski manken, kızıyla jet ski üzerinde poz veren Subaşı'yı eleştirdi.
Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barıştığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a geldi.
Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarına rağmen jet ski üzerinde kızıyla poz veren Subaşı'na, Deniz Akkaya'dan tepki geldi.
"Çocuğu da alet et ki, etkisi daha yüksek olsun"
"Çocuğu da alet et ki, etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor; 'anne bu duman nereden geliyor?' Ne cevap veriyor. Bu fantastik kafa ile..."