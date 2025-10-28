Dengesiz havaya dikkat! Bugün yağışlar tehlikeli yarından sonrası çok farklı

TÜRKİYE'nin bir çok ili değişken ve sıra dışı bir hava olayına sahne oluyor. Dün yaşanan sıcak ve soğuk hava çarpışması İstanbul, Bursa, Balıkesir dahil bir çok ile şiddetli yağışlar getirirken, gece ise Karadeniz illerinde şaşırtan bir tablo vardı. Giresun, Ordu ve Trabzon'da hava sıcaklığı yaz günlerinin ayarına çıktı. İşte son hava durumu raporu ve uzmanların açıklamaları: