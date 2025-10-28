Dengesiz havaya dikkat! Bugün yağışlar tehlikeli yarından sonrası çok farklı
TÜRKİYE yağmur, dolu ve fırtınanın etkisinde Sıcak ve soğuk havanın çarpışması ile batı illerinde önce sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıktı, ardından hava aniden değişti ve fırtına yağmur vurdu. Gece saatlerinde bazı Karadeniz illerinde kayıtlara geçen yüksek hava sıcaklığı ise şaşırtıcıydı. Bugün de değişken hava İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz ve Ege bölgesinde etkili olacak. Yarından itibaren ise hava yeniden değişiyor.
TÜRKİYE'nin bir çok ili değişken ve sıra dışı bir hava olayına sahne oluyor. Dün yaşanan sıcak ve soğuk hava çarpışması İstanbul, Bursa, Balıkesir dahil bir çok ile şiddetli yağışlar getirirken, gece ise Karadeniz illerinde şaşırtan bir tablo vardı. Giresun, Ordu ve Trabzon'da hava sıcaklığı yaz günlerinin ayarına çıktı. İşte son hava durumu raporu ve uzmanların açıklamaları:
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Marmara Bölgesinde sağanak yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 20 ile derece arasına çekildi. Çarşamba günü yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor ancak sıcaklıklar 20 derecelerin altına iniyor. Meteoroloji uzmanı Profesör Orhan Şen'den gelen açıklamaya göre de yarından itibaren Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor.
BUGÜN BU BÖLGELERDE DİKKAT!
Sıcak ve soğuk havanın çarpışması ile batı illerini vuran yağışlar bugün de devam edecek. İstanbul dahil tüm Marmara bölgesi yağışların etkisinde kalacak. Ege bölgesinde de etkili yağışlar beklenirken, Akdeniz bölgesinin batısındaki illerde etkilenecek. Yağışlar bugün İç Anadolu bölgesini de kapsamına alacak. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklıklar bölgede 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü sıcaklıklarda 5-6 derecelik düşüş bekleniyor.
KARADENİZ İLLERİNDE GECE ŞAŞIRTAN SICAKLIK
Karadeniz Bölgesinin doğusunda parçalı bulutlu bir gökyüzü görülürken, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı şaşırtıyor. Dün gece bazı illerde yaz gecesi ayarında sıcaklıklar görüldü. Meteoroloji kayıtlarına giren bilgilere göre Giresun, Trabzon ve Ordu'da hava sıcaklığı gece saatlerinde 25 derecelerin üstüne çıktı. Bugün de bölgede fön etkisi nispeten düşecek ve 20-21 derecelere gelecek.