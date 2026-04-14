Dengeler değişti! Altın yeniden yükselişte sebebi belli oldu, İslam Memiş tarih verdi 8 bin TL ve üzeri...
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin devam edeceği umuduyla petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla yükseldi. 14 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 808 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 0,7 artışla 6 bin 853 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının onsu
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 370 liradan satılıyor.Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 767 dolardan işlem görüyor.
ABD-İran müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.
Dolara talebin azalması da altın fiyatlarındaki yükselişte ana etken olarak öne çıkıyor.