Denetleme sırasında fenalaşmıştı! Şehit Uzman Onbaşı Adana'da son yolculuğa uğurlandı
Demirören Haber Ajansı
ŞANLIURFA'da denetleme sırasında fenalaşan ve tedaviye alındığı hastanede 11 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa'ya gelen askerlerden 2'si, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki denetleme sırasında fenalaştı.
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Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
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Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
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Yoğun bakım servisinde 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu.
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