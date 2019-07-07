Denetleme sırasında fenalaşmıştı! Şehit Uzman Onbaşı Adana'da son yolculuğa uğurlandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Denetleme sırasında fenalaşmıştı! Şehit Uzman Onbaşı Adana'da son yolculuğa uğurlandı

ŞANLIURFA'da denetleme sırasında fenalaşan ve tedaviye alındığı hastanede 11 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Denetleme sırasında fenalaşmıştı! Şehit Uzman Onbaşı Adana'da son yolculuğa uğurlandı - Sayfa 1

Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa'ya gelen askerlerden 2'si, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki denetleme sırasında fenalaştı.

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Denetleme sırasında fenalaşmıştı! Şehit Uzman Onbaşı Adana'da son yolculuğa uğurlandı - Sayfa 2

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 

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Denetleme sırasında fenalaşmıştı! Şehit Uzman Onbaşı Adana'da son yolculuğa uğurlandı - Sayfa 3

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 

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Denetleme sırasında fenalaşmıştı! Şehit Uzman Onbaşı Adana'da son yolculuğa uğurlandı - Sayfa 4

Yoğun bakım servisinde 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu.

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