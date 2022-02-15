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Deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer Kuşadası'na geldi! Gören gözlerine inanamadı 400 ton yakıt alacak

Deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer Kuşadası'na geldi! Gören gözlerine inanamadı 400 ton yakıt alacak

Suya indirildikten sonra deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer, Kuşadası'ndaki limana demir attı. 3 gün boyunca gıda ve yakıt ikmali gerçekleştirecek gemi 596 yolcu kapasiteli...

Deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer Kuşadası'na geldi! Gören gözlerine inanamadı 400 ton yakıt alacak

Ege Port Limanı'na, Bahama bayraklı 'Silver Dawn' isimli kruvaziyer gemisi geldi. Kısa süre önce suya indirilen ve deneme seferi kapsamında Kuşadası limanına yanaşan gemi, 3 gün boyunca gıda ve yakıt ikmali gerçekleştirecek.

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Deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer Kuşadası'na geldi! Gören gözlerine inanamadı 400 ton yakıt alacak

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin toplam 400 ton yakıt alacağını söyledi.

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Deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer Kuşadası'na geldi! Gören gözlerine inanamadı 400 ton yakıt alacak

Geminin 596 yolcu kapasiteli olduğunu hatırlatan Güngör, "212 metre uzunluğundaki ultra lüks kruvaziyer gemisi yolculu olarak Nisan 2022'de seferlerine başlayacak. 

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Deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer Kuşadası'na geldi! Gören gözlerine inanamadı 400 ton yakıt alacak

26 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde Kuşadası limanına tekrar uğrayacak. İnşallah önümüzdeki süreçte yolculu olarak da gelmelerini temenni ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

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