Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yılında ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları...
15 Temmuz 2016 ülkenin en karanlık gecesinde emniyet ve askeri olmak üzere birçok kurumuna sızarak, kaos yaratmak isteyenler başarılı olamamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın acil çağrısı üzerine vatanın dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkan vatandaşların desteğiyle olay bertaraf edilmişti. Hain darbe girişiminin üzerinden bugün tam 6 yıl geçti. Alişan, Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş ve daha birçok ünlü isim "Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü"'nü unutmayarak paylaşım yaptı...
Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak, kaosa sürükleyen 15 Temmuz 2016'da 251 kişi şehit olmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle olay bertaraf edilmişti. Hain darbe girişiminin üzerinden bugün tam 6 yıl geçti. Alişan, Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş ve daha birçok ünlü isim "Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü"'nü unutmayarak, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam altı yıl geçti. Ünlü isimler de 15 Temmuz 2016 gecesinin yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...
Alişan "En uzun gece" notunu düştü
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra sunucu olarak da tanınan Alişan 15 Temmuz ile ilgili sosyal medya hesabından hikaye ile paylaşım yaparak "En uzun gece" notunu düştü..
Hakan Ural "Cenabı Allah bir daha yaşatmasın" dedi
Son olarak magazin programı sunan Hakan Ural yaptığı paylaşımda "Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor vatanımız, milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ile anıyoruz ....Cenabı Allah bir daha yaşatmasın." notunu düştü...