Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yılında ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları...

Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak, kaosa sürükleyen 15 Temmuz 2016'da 251 kişi şehit olmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle olay bertaraf edilmişti. Hain darbe girişiminin üzerinden bugün tam 6 yıl geçti. Alişan, Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş ve daha birçok ünlü isim "Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü"'nü unutmayarak, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...